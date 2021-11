Gazprom kasvatas gaasihinnatõusuga kasumit

Euroopa saab kolmandiku oma gaasist Venemaalt ja on olnud kimpus energiahindade järsu tõusuga.

Gazpromi asetegevjuht Famil Sadõgov seostas firma rekordilist kvartalitulemust Euroopa gaasikriisiga ja ütles, et neljas kvartal tuleb ilmselt veelgi parem. Tema sõnul on Vene gaasi tarne hind Euroopasse neljandas kvartalis märkimisväärselt kõrgem ja sellel on positiivne mõju terve aasta tulemustele.