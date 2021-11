Üle kümne inimese sai kodanikujulguse aumärgi

Noorim aumärgi saaja on 13-aastane Kohila koolipoiss Mattias Miljand, kes augusti alguses nägi pealt kahe mehe tüli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks meestest lõi teist õllepudeliga pähe ja seejärel purunenud pudeliga näkku ning peksis teda jalgadega. Kui noorte kutsutud kiirabi tulek venis, jooksis Mattias kohalikku kiirabipunkti abi järele.

"Ma mõtlesin peamiselt seda, mis on kõige loogilisem teha ehk siis ongi kiirabi kutsuda. Ja kui kiirabi ei olnud tulnud - meil on nii lähedal, Kapa männiku lähedal on see kiirabiasutus -, siis ma jooksingi lihtsalt sinna ja kutsusin appi," kirjeldas poiss.

"Kiirabi arvas, et asi ei ole nii pakiline, kuna sõber oli halvasti seletanud. Nad arvasid, et oli kriim, aga tegelikult oli päris sügav lõige. /.../ Ma ise ka mõtlen, mis sellest sai, kes klaaspudeliga sai, mis temast sai. Tahaks teada, kuidas tal see silm on nüüd, ta võis pimedaks ka jääda vabalt," rääkis ta.