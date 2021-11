Teisipäev toob kõikjale libedad teed

Öö tuleb Eestis pilves. Sajab lund ja tuiskab, sadu on tihedam Ida-Eestis. Puhub kirde- ja põhjatuul, pärast keskööd põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 14, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -6 kuni 0 kraadi.

Hommik tuleb Ida-Eestis mitmel pool lumetuisuga, Lääne-Eestis on sadu harv. Loode- ja põhjatuul on tugev. Õhutemperatuur on -6 kuni 0 kraadi. Nähtavus on tihedas lumesajus halb ning teed on üle maa libedad.

Päev tuleb samuti mitmel pool lume ja tuisuga, keskpäeval lääne poolt alates sadu hõreneb. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur püsib -6 ja 0 kraadi vahel.

Kolmapäeva öö tuleb mitmel pool kerge lume ja tuisuga, päeval on lumesadu nõrk ja harv ning pärastlõunal nõrgeneb ka tuul. Külma on ööpäevaringselt 2 kuni 9 kraadi, saarte rannikul on õhk kohati pehmem. Õhtul läheb ilm kiiresti külmaks.

Neljapäeva öö on karge, külma on 7-15, rannikul 2-6 kraadi. Päev tuleb taas lume ja tuisuga. Külma on 2 kuni 8, Kirde-Eestis kuni 11 kraadi.

Reedel tuul nõrgeneb ning ootamas on mõõdukalt külm talveilm ühes kerge lumega.

Laupäeva öösel miinuskraadid süvenevad ning mõnes kohas jäävad niinimetatud külmapesad püsima ka päeval. Uut lumesadu on oodata õhtul.