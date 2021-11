Fotod: Märjamaal valmivad jõuludeks isetehtud lõõtspillid

Ettevõtja ja täiskasvanute koolitaja Jüri Linnas tuli Märjamaa pillimeistri Leho Laaseri juurde oma Heino Tartese juhendamisel valminud lõõtspilliga. Märjamaal tahab ta valmis meisterdada veel ühe, täiesti teist tüüpi lõõtspilli.

"Kasvõi resonaatorid on teistsugused, otsalauad, viisi pool on teistsugune. Ja ka bassi pool tuleb tal teistsugune," kirjeldab lõõtspillivalmistaja Jüri Linnas oma uut pilli.

Teppo lõõtsa mängitakse teistmoodi kui muid lõõtspille.

"Lahku tõmmates on erinev hääl, kokku lükates erinev hääl, ilmselt see teebki. Ja pluss veel see, et ta on käsitsi tehtud puidust," lisab Linnas.

Riina Annilo on algklassiõpetaja Kohila Gümnaasiumi Hageri õppekohas. Oma lõõtspilli kallal on ta vaeva näinud juba peaaegu aasta.

"See pill läheb mõeldes mu lapselapsele. Et kui ma ükskord selle valmis saan, loodan väga, et ta hakkab mängima," ütleb Annilo.

Kuigi tööd on jagunud pikalt, on Annilo peas juba ka järgmist pilli kokku panema hakanud.

Pillimeister Leho Laaser ütleb, et kuigi tehasest ostetud detailide kasutamine aitab lõõtspillimeistril tublisti aega võita, innustab ta oma õpilasi valmistama võimalikult paljud detailid ise. Nii nagu õige Teppo-tüüpi lõõtspilli kõla on äratuntav, peab selle juurest välja paistma ka pillimeistri hing ja isikupära.

"Kuna me tegelikult teeme siin tunduvalt rohkem käsitööriistadega tööd, siis vaatame, kas meil need pillid ka tulevad rohkem sellised vanamoelisema välimuse või tegumoega," selgitas pillimeister ja juhendaja Leho Laaser, kinnitades, et iga pill on selle omaniku nägu.

Iga lõõtspillivalmistaja loodab kord pillimängu selgeks õppida, kuid paljudel ongi see juba omandatud.