Luminori peaökonomist prognoosib kevadeks inflatsiooni langust

Kuigi kolmanda kvartali inflatsioon oli seitse protsenti, siis palgakasv oli 7,8 protsenti, mis tähendab ikkagi ka reaalpalga kasvu, rääkis Palm. Kuna palgakasvu tempo peaks säilima, aga kevadel võiks hinnakasv pidurduda, siis see tähendaks ka statistiliselt edasist reaalpalga ja elatustaseme tõusu.

Palmi sõnul on oluline, et Eesti majandus on kasvanud laiapõhjaliselt, seda on mõjutanud tugev tarbimine, aga ka investeeringud ja eksport.

Arvestades, et paljudes arenenud riikides pole juba aastaid olnud reaalpalga kasvu, siis on Eesti inimesed nendega võrreldes saanud rikkamaks, mis lubab meil rohkem välismaal tarbida, rääkis Luminori peaökonomist.

Palmi sõnul toimus maailma energiaturul reedel oluline areng, kui nafta hind langes. Kuna sellega on seotud gaasi hind, mis aga omakorda mõjutab elektri hinda, siis võib eeldada ka energiahindade üldist langust, seda eriti kevadel, kui kaob vajadus kütmiseks.

Siiski tuleb arvestada rohepöördega kaasneva struktuurse muutusega, mistõttu energia hinnad võivadki kõrgemaks jääda, lisas Palm.

Palmi sõnul lubab tulevikku optimistlikult vaadata ka praegune koroonaolukord, seda hoolimata uue tüve levikust.

Aasta tagasi ei olnud meil veel vaktsiine, aga praeguseks on juba suur osa inimestest vaktsineeritud, meil on peagi olemas ka koroonaravimid ning ravimifirmad on lubanud ka uusi täiustatud vaktsiine ja ravimeid, rääkis Palm ning lisas, et seegi annab alust optimismiks.