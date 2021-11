Pentagon laiendab USA Guami ja Austraalia lennuvälju

Pentagoni ülemaailmne kava näeb ette laiendada Guami ja Austraalia lennuvälju, et Vaikse ookeani regioonis paremini vastu seista Hiina kasvavale mõjuvõimule. USA ei plaani siiski vägede suuremat ümberjaotamist.

Pentagoni kava salastamata kokkuvõte avaldati esmaspäeval, vahendas The Wall Street Journal.

"Kava näeb ette Guami ja Austraalia lennuväljade täiustamist," teatasid USA kaitseministeeriumi ametnikud.

Guamis paikneb suur USA mereväe ja õhujõudude kontingent. Pentagon saadab Austraaliasse rohkem logistikaüksuseid. USA mereväelased on paigutatud Austraaliasse rotatsiooni korras.

"Guami ja Austraalia lennuväljade täiendamine suurendab USA võimet transportida vägesid Vaikse ookeani piirkonda," ütlesid Pentagoni ametnikud.

Pentagoni ametnike sõnul jätkab USA ka oma muude ülemaailmsete kohustuste täitmist. Maailm muutub üha ebastabiilsemaks, Hiina aga suurendab mõjuvõimu Vaikse ookeani piirkonnas.

"Maailm on veelgi ebastabiilsem kui pool aastat tagasi," ütles American Enterprise Institute kaitsestrateegia spetsialist Mackenzie Eaglen

Eagleni sõnul muutis Afganistanist lahkumine luureandmete kogumise USA jaoks raskemaks.

"See on osa põhjustest, miks USA ei saa Lähis-Idas ja Euroopas oma kohalolekut oluliselt vähendada, sest me kaotasime Afganistani," ütles Eaglen.

"Sõjajõudude struktuur areneb ja enne oluliste muudatuste tegemist on vaja rohkem analüüsida," ütles üks Pentagoni ametnik ajalehele The Wall Street Journal.