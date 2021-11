Kell 20 "UV faktor": isekad mõisapreilid, emotsionaalsed naised ja issid poliitikas

Väljaütlemised nagu "emotsionaalselt ülesköetud naine", "isekas mõisapreili" ja "Kust sina, lilleke, siia said?" avalikus ruumis võib olla lihtsalt ebaviisakuse tunnus. Aga naiste väike hulk poliitikas, tippjuhtide seas majanduses või kultuuris on Eesti eluline reaalsus. Kui palju targem, kiirem ja osavam peab olema naine, et teda võetaks Eesti ühiskonnas meestega võrdsena ning kuidas lõpetada "isside aeg" Eesti poliitikas, vaeb tänane ETV saade "UV faktor".

Kas Kaja Kallasega ei olda rahul seepärast, et ta on naine või ta ei saagi piisavalt hästi hakkama? Kas mõni mees saaks praegu paremini hakkama? Kuivõrd levinud on ühiskonnas suhtumine, et hea juht on ikkagi mees? Miks kohtleb ajakirjandus naisi ja mehi erinevalt?

Miks ei saa me naispoliitikute puhul üle ega ümber välimusest? Kas edukas naisjuht peab tööedu nimel muus elus rohkem ohverdama?

Riigikogus on naisi umbes 27 protsenti, suuremate kohalike omavalitsuste juhtide hulgas aga 45 protsenti. Miks ei panda naisi valimisnimekirjades ettepoole? Kuidas meelitada naisi poliitikasse?

Saates arutlevad Eesti naiste võimaluste üle poliitikas riigikogu liikmed Helle-Moonika Helme ja Signe Kivi, võrdsete võimaluste volinik Liisa-Ly Pakosta ning aktiivsest poliitikast lahkunud Triin Toomesaar.

Saade algab ETV-s kell 20. Saate meeskond ootab vaatajate arvamusi ja küsimusi aadressil uvfaktor@err.ee.