Väätsal süttisid jõuluteemalised vaateaknad

Umbes 150 last ja lapsemeelset täiskasvanut on kogu nädala olnud ametis Väätsal jõuluteemaliste vaateakende kujundamisega. Teisipäeva õhtul süttisid need 53 aknal. Väätsa rahvamaja ja kohviku aknad seati jõuluehteisse tänavu juba viiendat korda, mullu käis neid imetlemas umbes 15 000 inimest.

Kuna vaateakna kauniks tegemine võtab olenevalt töö keerukusest aega isegi mitu päeva, tabasime Paide politseijaoskonna töötajad seal askeldamas juba pühapäeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen aastaid käinud neid aknaid vaatamas ja minu arust on see väga vahva asi, mis siin korraldatud on," ütles Paide politseijaoskonna väärteo menetleja Ragne Tõnts.

Oma jõuluakna said paar tundi enne avamist valmis ka väärikas eas väätsalased.



Väätsa Ristikheina seltsi liige Riina Uibopuu pani aknale päkapikud. "Mõtlesime, et paneme need päkapikud akna peale, las piiluvad," lausus ta.

Väätsalased kaunistavad vaateaknaid hoolimata koroonasurutisest juba viiendat aastat järjest.

Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko ütles, et praegusel ajal on seda kohe eriti vaja. "Võib-olla osad asutused on täitsa kinni, osasid inimesi ei lubata kuskile sissegi. See õues 24 tundi ööpäevas vaadeldav vaateaken annab jälle võimaluse tulla perega välja, jalutamine teeb ka tervisele head. Nii et kõik head asjad koos," sõnas Pilipenko.

Pilipenko sõnul tullakse aknaid vaatama lausa bussidega kaugemalt.



Väätsa jõuluaknaid saab uudistada 6. jaanuarini.