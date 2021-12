Tallinna Kaubamaja ümbruse uus kvartal on sammu võrra valmimisele lähemal

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ivari Rannama ütles, et nüüd, kus rahandusministeerium on oma heakskiidu andnud, saab linnavalitsus planeeringu varsti ka kehtestada. Enne seda on vaja maaomanikega aga veel mõned kokkulepped sõlmida.

Kui varem planeeriti Estonia puiestee viia Tammsaare pargi ja endise kunstiakadeemia vahelisel lõigul osaliselt maa alla, siis nüüd on sellest plaanist loobutud. Rajatava autotunneli näol oleks tekkinud maa-alune tänav, mille kaudu oleks pääsenud ligidale kvartali hoonete maa-alustele korrustele.

"Praegu selles mõttes selle lahendusega nähakse ette, et seda on võimalik realiseerida ka ilma selle tunnelita. Siin ongi see Rävala puiestee poolt juurdepääs maa pealt, mitte siis tunnelist," ütles ta.

Muutub ka majade hoonestus. Nii näiteks annab planeering võimaluse olemasolevate hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning täiendavate kuni kaheksakorruseliste ja ühe kuni 12-korruselise hoone ehitamiseks. Tallinna Ülikooli raamatukogul valmib aga juurdeehitus.

"Kindlasti ta toob seda elu kesklinna juurde. On ju nii äri- ja büroohooned, ka ühiskondlikud ehitused saavad siin seda ehitusmahtu juurde. On ka osaliselt elamufunktsiooni, ta on selline segafunktsiooniga kvartal. Kindlasti ta toetab seda südalinna aktiviseerimist, et kõik teenused ja võimalused oleks käe-jala juures. Ka Tammsaare park rohealana on kättesaadav. Selles mõttes, jah, kindlasti ta kannab seda ideed ka," sõnas Rannama.

Seda, millal kvartalis tegelikult ehituseks läheb, ei osanud linnaplaneerimise ameti juhataja veel ennustada. Ta ütles, et arvestades, kui kaua protsess juba praegu kestnud on, läheb sellega veel natuke aega.