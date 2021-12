Uuring: maailma kalleim linn on Tel Aviv

Ajakirja The Economist analüüsiüksuse (EIU) uuringus selgus, et maailma kalleim linn elamiseks on Iisraeli ärikeskus Tel Aviv. Tarnehäired ja kiire inflatsioon tõstavad aga elukallidust terves maailmas.

Tel Aviv tõusis EIU uuringus esimest korda esikohale. Eelmisel aastal oli Tel Aviv viiendal kohal.

EIU selle aasta pingereas saavutas teise koha Prantsusmaa pealinn Pariis. Esikümnesse jõudsid ka Singapur, Zürich, Hongkong, New York, Genf, Kopenhaagen, Los Angeles ja Osaka.

Kõige odavam on elada Süüria pealinnas Damaskuses.

Kokku uuris EIU 173 linna.

Suurim hinnatõus on toimunud transpordis. Bensiiniliitri hind tõusis uuritud linnades keskmiselt 21 protsenti.

Uuringus selgus, et Tel Aviv on alkoholi ja transpordi poolest kalliduselt teine linn maailmas.

"Tel Aviv muutub järjest kallimaks, kogu riigis muutub elamine kallimaks," hoiatas hiljuti Tel Avivi linnapea Ron Huldai.

Põhiprobleem on selles, et Iisraelis pole alternatiivset suurlinnakeskust. USA-s on näiteks New York, Chicago, Los Angeles ja Miami. Inimesed saavad kolida teise linna, kui elukallidus muutub liiga koormavaks, vahendas BBC.

EIU pingereas tõusis kõige rohkem Iraani pealinn Teheran. Eelmisel aastal sai linn edetabelis 79. koha, sel aastal oli linn aga 29. kohal. USA sanktsioonid räsivad Iraani majandust.