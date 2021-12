Poola süüdistas Valgevenet piirivalgustusmastide tulistamises

Poola-Valgevene piiri valgustusmastid said kahjustada, kui neid Valgevene poolelt tulistati, teatas kolmapäeval Poola kaitseministeerium.

"Terespoli kandis tulistati valgustusmaste, mille Poola sõdurid Valgevene piirile olid püstitanud. Prožektorid olid pneumopüssist puruks lastud. Tulistati Valgevenest," teatas ministeerium.

Kaitseminister Mariusz Blaszczak teatas, et Valgevene teenistuste provokatsioonid on lubamatud, ja teatas, et kavatseb Valgevene sõjaväeatašee kaitseministeeriumisse selgituste jagamiseks välja kutsuda.