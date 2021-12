NATO peasekretär: Venemaa agressioonil on kõrge hind

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas Riias toimunud liikmesriikide välisministrite kohtumise järel, et igasugusel agressioonil on Venemaa jaoks kõrge hind, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta lisas, et alliansil on erinevaid viise Venemaale vastuhakkamiseks, sealhulgas majanduslikud ja finantssanktsioonid.

Ta lükkas tagasi Moskva süüdistuse, mille kohaselt süvendab pingeid Ukraina oma vägede liigutamisega.

"Peame olema tähelepanelikud ja vältima pingete tõstmist. Ministrid väljendasid selgelt, et Venemaa agressioonil on kõrge hind ning sellel on Venemaale tõsised poliitilised ja majanduslikud tagajärjed," rääkis Stoltenberg.

"Viimastel nädalatel on Venemaa astunud samme Ukraina vastase sõjalise tegevuse planeerimiseks, sealhulgas kümnete tuhandete lisasõdurite paigutamine Ukraina piiri lähedale. Plaanid on sisaldanud destabiliseerimist Ukraina sees ja laiaulatuslikku sõjalist operatsiooni," ütles USA välisminister Antony Blinken.