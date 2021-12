Vanalinna kohvikute üürisoodustus võib uuel aastal jätkuda

Jõuluturg on meelitanud Tallinna vanalinna palju jalutajaid, kuid restoranipidajad seni suurt külastajate arvu tõusu ei näe. Kesklinna linnaosavalitsusel on 80-protsendilise soodustusega rendilepingud poolesaja ettevõtjaga aasta lõpuni, linnaosa kaalub soodustingimuste tähtaja pikendamist.

Tallinna jõuluturg särab nagu enne viirust. Talveilm on vanalinna meelitanud jalutajaid Eestimaalt ja mere tagant. Kaks inglise keelt kõnelevat külalist limpsivad hõõgveini kohviku ees, tagumik teki sees.

"Me tahame õhkkonda nautida, siin väljas on mõnus - jõuluturg

kõigi oma tuledega. Naudime täiega, kui juba siin oleme," põhjendavad Suurbritanniast pärit turistid õues istumist, kiites, et lund on just parasjagu.

Kui aga jalutada ükskõik mis ilmakaares Raekoja platsist eemale, kohtab pimedaid aknaid. Linnaosavalitsusel on 51 toitlustus- ja kaubandusettevõttega üürisoodustusleping. Alati ei aita seegi.

"Need pole piisavalt hea asukohaga meie jaoks. Ja need rendipinnad mingi hetk jälle ju tõusevad sama kõrgele kui enne. Kuu-kaks on väike rent, aga mis edasi saab?" küsib vanalinnas asuva pubi Texas Honky Tonk juhataja Merit Pindis.

"Äriruumide rendisoodustus on praegu aasta lõpuni. Valmistatakse ette eelnõu ja arutatakse sel teemal, et pikendada seda kindlasti ka kevadperioodini," ütleb Tallinna kesklinna vanem Monika Haukanõmm

Turistide massid puuduvad. Kohalikke külastajaid on vähe, ka jõuluturg suurt muutust seni toonud pole.

"Inimesed liiguvad, aga kui paljud neist siia sisse astuvad, siis ega see väga palju ei mõjutagi. Pigem inimesed tahavad väljas ringi jalutada, mitte restorani sisse tulla," ütleb Merit Pindis.

Jõulu- ja aastavahetuse broneeringuid on tänavu samuti vähe. Ettekandjad saavad pikad pühad.