Nädala lõpuks tuleb kuni 20 kraadi külma

Eeloleval ööl pilvisus tiheneb. Saartelt alates hakkab lund sadama, vastu hommikut ka mandri lõunaosas, paiguti tuiskab. Tuul on keskööni nõrk, siis algab idakaare tuule tõus saartel 8-13, puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on -8 kuni -14, kohati kuni -17, saartel ja tuulele avatud rannikul -5 ümber.

Hommikuks kattub taevas pilvedega. Lund sajab saartel ja mandri lõunatiivas, orienteeruv saju serv ulatub Pärnu-, Viljandi- ja Tartumaa põhjapiirini. Ida- ja kirdetuul tugevneb 8, saartel kuni 13, puhanguti 21 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, Virumaal veel -10 kraadi ümber.

Päeval on pilves ilm. Lumesadu levib edasi põhja poole, on tihedam saartel ja mandri lõunaosas. Puhub ida- ja kirdetuul 6-12, saartel ja rannikul kuni 15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8°C, saarte rannikul kohati 0 kraadi.

Reede järkub lumesaju ja tuisuga.

Laupäev on rahulikum ja mõne kerge lumehooga.

Nädala lõpul, uue algul näitab arktiline külm hambaid ja laseb temperatuuril -20 lähedale langeda. Tugev iIdakaare tuul muudab külma läbilõikavamaks.