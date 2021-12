Ratas noomib Kallast: miks ministrid riigikogu eiravad?

"Palun Teid edasise hea koostöö huvides, et juhiksite Vabariigi Valitsuse liikmete tähelepanu riigikogu kodu- ja töökorra seaduse (RKKTS) /---/ sätetest tulenevatele kohustustele," kirjutas Ratas.

Riigikogu esimees viitas oma kirjas riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehele Urmas Reinsalule (Isamaa), kes Ratase sõnul juhtis tähelepanu "kahetsusväärsele praktikale, mis on tekkinud seoses valitsuse liikmete osalemisega erikomisjoni istungitel".

"Nimelt ei osale valitsusliikmed komisjoni istungitel, vaid saadavad arutelu juurde valdkonna ametnikke. Teise probleemina tõi erikomisjoni esimees välja asjaolu, et komisjoni arutelude toimumiseks vajalikke materjale ei edastata komisjonile või kui edastatakse, siis mitte õigeaegselt või on need liiga üldistavad," kirjutas Ratas.

Erikomisjoni esimees Reinsalu ütles neljapäeval ERR-ile, et komisjon arutas hiljuti seda teemat ja võttis vastu otsuse pöörduda küsimusega riigikogu juhatuse poole.

Reinsalu sõnul on eriti kahetsusväärne, et praeguse kriisi ajal valitsuse liikmed riigikogu eiravad. "Riigikogu on ju Eesti rahva esindus ja on väga kahetsusväärne, kui ministrid ei pea oluliseks tulla isiklikult selgitusi andma," märkis ta.

Reinsalu tõi välja majandus- ja kommunikatsiooniministri Taavi Aasa, kes saatis hiljutisele Rail Balticu teemalisele arutelule ministeeriumi kesktaseme ametniku, kes pidi seal valitsuse nimel aru andma, miks raudtee valmimine neli aastat planeeritust hilisemaks lükkub. Samuti ei ole peaminister Kallas vastanud komisjoni kutsetele kohale tulla, lisas ta.

Ratas tõdes oma kirjas, et lisaks seadusandlikule rollile on parlamendi funktsiooniks ka täidesaatva võimu üle kontrolli teostamine, mida riigikogu liikmed saavad teha nii individuaalselt kui kollektiivselt, st komisjonide kaudu. Komisjonid vajavad aga selleks teavet, mida riigikogul endal ei pruugi olla ning mida komisjonid ei suuda erinevatel põhjustel iseseisvalt hankida. Seetõttu sätestabki RKKTS komisjoni laiaulatusliku teabe saamise õiguse, millega on vastavuses valitsuse kohustus anda komisjonile asjakohast ja täpset teavet, kusjuures teabe andmine võib seisneda andmete edastamises või komisjoni istungil osalemises, märkis Ratas.

"Kuivõrd minister vastutab poliitiliselt oma valitsemisalas toimuva eest, on parlamentaarse kontrolli teostamiseks vajalik, et komisjonil oleks võimalik kohustada teda komisjoni istungil osalema ja vastuseid andma," jätkas riigikogu esimees ning viitas, et seda sätestab ka seadus. "See tähendab valitsusliikme (Ratase rõhuasetus – toim.) kohustust ilmuda komisjoni istungile. Kui komisjon soovib, et istungil osaleks ministri asemel keegi teine, saab komisjon kutsuda istungile valitsusasutuste ametnikke ja teisi isikuid. Ent selle otsuse, kes komisjoni istungil osaleb, saab teha üksnes komisjon ise," märkis Ratas.

"Eelnevat arvesse võttes pean äärmiselt oluliseks seda, et kui komisjon on kutsunud ministri komisjoni arutelule, siis seal osaleks just nimelt minister, ja et kui komisjon palub esitada materjale, siis need ka komisjonile esitataks, nii nagu RKKTS seda ette näeb," lõpetas riigikogu esimees oma kirja.