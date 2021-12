Elisa Eesti sai uue juhi

Hiiepuu on olnud ettevõtte turundusdirektor ja seejärel juhtinud juhatuse liikmena eri perioodidel äri- ja erakliendiüksuseid.

"Olen kindel, et sellega kaasnevad muudatused toovad ettevõttesse uut energiat ja julgust kasvatada konkurentsivõimet ning teenindada kliente tänasestki paremini," ütles Seppänen.

Seppäneni sõnul on üle 20 aasta tegevjuhina tegutsemist olnud pikk aeg, mille jooksul on ettevõte kasvanud väikesest mobiilsidefirmast interneti- ja TV teenuste pakkujaks.

"Praegu on nii ettevõtte kui ka minu vaatenurgast hea hetk kõrvale astuda. Mõne aasta tagused Santa Monica Networksi ja Starmani ostmisega seotud eesmärgid on tänaseks täidetud ning uus tehnoloogiline ajastu on käivitumas nii interneti kui ka TV toodete vallas," sõnas Seppänen.

Hiiepuu juhtis Elisa ühinemist Starmaniga. "Täna pole Elisa enam lihtsalt telekomi-, vaid on edukas meelelahutusettevõte, mis toob inimesteni kõrgkvaliteetsed TV- ja telkoteenused," ütles Hiiepuu.

Seppänen alustas telekommunikatsiooni tegevusalal Soomes 1994. aastal ja seda mobiiltelefonide ja arvutite jaemüügis. Alates aastast 2000 on ta juhtinud Elisa Eestit ja selle eelkäijat Radiolinja Eestit.

Hiiepuu alustas aastal 1995 Radiolinja Eesti turundusdirektorina ning jätkas aastal 2000 teenusoperaatorüksuse juhina. Alates 2009. aastast juhib ta erakliendiüksust ning viimasel kahel aastal on juhtinud lisaks ka Elisa Eesti strateegiaprotsessi. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ning on Tartu Ülikooli Ärijuhtimise magister (MBA).