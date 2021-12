Terviseamet täpsustas piiriületaja ankeedi täitmise korda

Nädala alguses muutis terviseamet korraldust, mille järgi peavad kõik välisriigist Eestisse saabujad detsembrist täitma piiriületaja deklaratsiooni. Nüüd täpsustas amet, et teatud riikidest saabuvatele reisijatele kohalduvad erandid, mis on välja toodud valitsuse korralduses. Ankeeti ei pea esitama need, kes on liikumispiirangust vabastatud, näiteks Eesti või välisriigi diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabujad, kaubatransportijad ja reisijaveo teenuse osutajad jne. Sealhulgas kehtib erisus jätkuvalt Valga-Valka kaksiklinnade elanikele, kes ei pea kahe linna vahel liikudes piiriületaja ankeeti täitma.

Piiriületaja ankeedi täitmise kohustus kehtib omikroni tüve riskiriikidest ehk Lõuna-Aafrika Vabariigist, Botswanast, Malawist, Lesothost, Svaasimaalt, Namiibiast, Mosambiigist, Zimbabwest, Egiptusest ja Türgist saabujatele. Nendest riikidest saabujad peavad oma deklaratsiooni esitama enne lennukile minemist, sest selleta lennukipardale ei saa.

Väljastpoolt Euroopa Liitu ja n-ö punastest riikidest saabujad, kes ei ole vaktsineeritud või viirust läbipõdenud ning kellele ei laiene valitsuse tehtud erandid, peavad täitma piiriületaja ankeedi ja jääma eneseisolatsiooni. Punaseks loetakse riigid, mille viimase 14 päeva kumulatiivne koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 200.

Amet tuletab ka meelde, et omikroni riskiriikidest saabujad peavad tegema kohe Eestisse jõudes PCR testi. Testist keeldujad peavad jääma kümneks päevaks isolatsiooni. Vaktsineeritud ja haiguse läbipõdenud inimesed peavad isolatsioonis olema kuni negatiivse testitulemuse selgumiseni, vaktsineerimata ja koroonat mitte põdenud inimesed saavad isolatsiooniaega lühendada kahe testiga.

Esialgu kehtib testimiskohustus kümnest riskiriigist saabujatele kaks nädalat, kuni 15. detsembrini.

Mistahes välisreisilt saabudes soovitab terviseamet teha PCR testi, mis on kõigile reisilt naasvatele Eesti elanikele tasuta.