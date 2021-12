Uue vallavõimuga Valga loodab stabiilsemaid aegu

Kõik kohtulood pole Valgas praeguseks veel lõpplahenduseni jõudnud, kuid valimisliidu Valga 2.1. ja Reformierakonna koalitsioon on paika saanud töökava ja juba kahel volikogu istungil näidanud, et hääled valla juhtimiseks peavad.

Kuigi volikogu esimehena jätkab reformierakondlane Lauri Drubinš ja vallavanemana valimisliidu juht Monika Rogenbaum, on Kagu-Eesti suurima valla volikokku pääsenud ka uusi rahvaesindajaid ja vahetub enamik vallavalitsuse liikmeist, luues võimalusi uutel juhtidel viimaste aastatega kuhjunud vastuolusid värske pilguga lahendada.

"Valga valimisliidul 2.1. ja Reformierakonnal on 25-liikmelises volikogus 14 kohta. 14 volinikku töötavad koosmeeles – seda on meil kaks volikogu istungit näidanud. Usun, et saame hakkama ka keerulistes olukordades ja lootust on küll, et võim Valgas on stabiilne," rääkis Rogenbaum.

Valga vallas oli seekord kohalike valimiste eel Eesti üks ägedamaid valimiskampaaniaid ja kesklinnas oli raske leida valimisplakatite jaoks vaba kohta. Nüüd, pärast valimisi, on Valgas ka tugev opositsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond ja EKRE. Ja ega maainimesed veel ikka päris hästi tunneta, mis neile suurest vallast kasu on.

"Oleme nelja aasta jooksul kaardistanud ära päris palju puudujääke. Nelja aasta eest oli ühinemine ja loodi palju ühisdokumente, kuid nüüd oleme aru saanud, et on vaja palju muudatusi sisse tuua, mis lihtsustaksid meie töökorda. Ma tahame veel rohkem digiteerida. Näiteks hääletamisprotsessid, kus meil on salajased hääletamised, viia digimaailma üle. Üritame ka volikogus jõuda paremini läbirääkimisteni, et tööprotsess oleks viisakas ja kultuurne," selgitas volikogu esimees Drubinš.

Valgas tõuseb ka vallajuhtide tasu. Volikogu esimees saab nüüd 1500 euro asemel hüvitist 1600 eurot kuus. Vallavanema palk tõusis 10 protsenti ja on nüüd 3300 eurot.