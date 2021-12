Euroopa ravimiamet alustas uue COVID-19 vaktsiini eelhindamist

Uuringute andmed lubavad oletada, et vaktsiin algatab inimese organismis SARS-CoV-2 vastaste antikehade tootmise ja pakub kaitset koroonahaiguse vastu, teatas Eesti ravimiamet.

EMA hakkab hindama jooksvalt esitatavaid tulemusi ja otsustab, kas vaktsiinist saadav kasu on suurem kui selle kasutamisega seotud riskid. Eelhindamine kestab seni, kuni on olemas müügiloa taotlemiseks vajalikud andmed.

Praegu ei osata prognoosida, kui kaua võib müügiloa taotluse hindamine aega võtta, kuid eelhindamine peaks tavapärast müügiloa andmise protsessi kiirendama.

Eeldatakse et Valneva vaktsiin aitab organismil valmistuda kaitseks koroonahaigust põhjustava SARS-CoV-2 viiruse vastu. Vaktsiin sisaldab inaktiveeritud (surmatud) viirusosakesi, mis ei põhjusta haigestumist. Vaktsiin sisaldab ka kahte adjuvanti – need on ühendid, mis tugevdavad vaktsiiniga tekkivat immuunvastust.

Vaktsiini süstimise järel saab immuunsüsteem aru, et tegemist on kehale võõra valguga ning hakkab tekitama selle vastu antikehi.

Kui vaktsineeritud inimene puutub hiljem SARS-CoV-2 viirusega kokku, tunneb immuunsüsteem selle ära ning on võimeline meie organismi viiruse eest kaitsma.

Valitsus kiitis tänavu juunis heaks tervise- ja tööminister Tanel Kiige ettepaneku ühineda Valneva eelostulepinguga. Eesti soetab lepingu alusel 10 000 doosi koroonavaktsiini koos võimalusega hiljem vajadusel lisadoose soetada.

"Näeme selle vaktsiini kasutamise võimalust peamiselt nn tõhustusdoosina, kuid võimalus sellisel tehnoloogial põhinevat vaktsiini valida võib aidata otsustada vaktsineerimise kasuks ka neil, kes uutel tehnoloogiatel põhinevaid vaktsiine mingil põhjusel pelgavad. Välistada ei saa ka võimalust, et lähitulevikus oleme silmitsi uue viirusetüvega, mille vastu annab tõhusama kaitse mRNA vaktsiinide kombineerimine mõnel teisel tehnoloogial põhineva vaktsiiniga," selgitas Kiik toona.