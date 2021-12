Times: Portlandis kasvab kuritegevus, politseinikud lahkuvad töölt

Portlandi juhivad progressiivsed demokraadid. Eelmisel aastal vähendasid USA suurlinnad aktivistide survel politsei rahastamist. Portlandis kärbiti politsei rahastamist isegi veel rohkem kui teistes linnades.

Nüüd lahkuvad politseinikud töölt ja murelikud elanikud soovivad linnast minema kolida. Selle aasta jooksul on linnas mõrvatud juba rekordilised 80 inimest, vahendas The Times.

Vägivald pole Portlandis nii suur olnud juba aastakümneid. Linna eelmine mõrvade rohkeim aasta oli 1987, siis tapeti 66 inimest.

Elanikud kurdavad, et politsei ei kaitse neid enam. Ametnike sõnul kärbiti aga politsei rahastamist drastiliselt. Portlandis toimusid politsei rahastamise vähendamise pärast riigi ühed suurimad meeleavaldused. Linnas möllasid tulekahjud ja levis rüüstamine.

Portlandi võimud saatsid laiali ka politsei eriüksuse, mis võitles relvavägivalla vastu. Politsei ametiühingu teatel muutuvad korrakaitsjate töötingimused üha halvemaks.

"Korrakaitsjate moraal on halb. Paljud on kurnatud, eriti pärast seda, kui neid protestide ajal rünnati kivide ja pudelitega," ütles Portlandi politseiassotsiatsiooni juht Aaron Schmautz.

"Meil on politseinikke, kes kõnnivad jaoskonnast oma auto juurde ja inimesed jälitavad neid. Politseinikke lubatakse tappa, ähvardatakse nende perekondi," lisas Schmautz.

Paljud politseinikud lahkuvad nüüd lihtsalt töölt. Viimase aasta jooksul on töölt lahkunud juba üle 170 korrakaitsja.

Portlandis elab umbes 650 000 inimest, politseijaoskonnas töötab ainult 789 ametnikku. Viimati oli linnas nii vähe korrakaitsjaid 30 aastat tagasi, vahendas The Oregonian.

Sotsiaalse õigluse liikumise aktivistid väidavad, et politseinikud on rassistlikud. Aktivistid teevad Portlandis lobitööd, et politsei rahastamist vähendada.

Hiljuti kiitis Portlandi linnavalitsus siiski heaks politsei eelarve rahastamise suurendamise. Linnavõimud tahavad tänavatele tuua juurde 300 korrakaitsjat.