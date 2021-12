Soomes algab kohtuprotsess terroriakti kavandamises kahtlustatavate üle

Teisipäeval kinni peetud kahtlusalused elavad kõik Edela-Soomes Kankaanpaas.

Soome uudistekanal MTV teatas, et kõik kahtlusalused on meessoost ning seisavad silmitsi lõhkekehadega seotud süüdistustega.

Soome julgeolekuteenistus Supo teatas märtsis, et riigi terroriohu tase on kõrgendatud, mis on neljatasemelisel skaalal teine. Esimene tase on sealjuures kõige madalam ohutase.

Samas hoiatati, et paremäärmuslaste oht on suurem kui eelmisel aastal.

Terrorismiga seotud kinnipidamised on Soomes haruldased.

Riigi esimesed terrorisüüdistused esitati 2018. aastal, kui Maroko päritolu Abderrahman Bouanane pussitas Turus kümmet inimest, kellest kaks surid.