Aasta talu on Jõeääre köögiviljakasvatus

Türi ja Paide vahel Kirna mäel asuvat Jõeääre talu peavad Urmas ja Laivi Laks juba 20 aastat. Ligi viiel hektaril kasvatavad nad kartulit, lisaks kahel hektaril porgandit, kapsast, peeti, sibulat ja muud köögivilja. Kasvuhoonetest tulevad tomatid, kurgid ja lilletaimed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jõeääre talu mahetoodangut käiakse ostmas kohapeal või Paide ja Türi turul. Urmas Laksi sõnul on kohalik toit paljudele tähtis ning praegu ostetakse enim kartulit, porgandit, kaalikat.

Aasta talu tiitli andsid Jõeääre pererahvale üle maaeluminister Urmas Kruuse ja talupidajate keskliidu juht Kalle Hamburg.

"Ta on ilmekas näide sellest, et talu ei pea olema kuigi suur, et olla edukas. Toidu anonüümsus on tulevikuprobleem, toit ei saa olla anonüümne. See talu on endale tarbijaskonna usalduse võitnud;" ütles Hamburg.

Urmas ja Laivi Laks hakkasid kunagi köögivilja kasvatama esialgu oma tarbeks.

"Talupidamine hakkas sellega seoses, et ma jäin koju ema hooldama ja natuke oli igav. Siis hakkasin midagi tegema. Sellest on nüüd tulnud talu," selgitas Laivi Laks.

Tema sõnul paneb talu rõhku sellele, et ei kasutataks keemilisi väetisi ja mürke. "Et kuidagi looduslähedaselt saaks kõike kasvatada. Ise sööme sedasama, mida teistele pakume. Rahvas ikka hindab seda, mis on ilma keemiata," selgitas ta.

Urmas ja Laivi Laks on oma kaht poega kasvatanud teadmisega, et kord tuleb just neil talu üle võtta.

"Plaan on mingi aja pärast täielikult üle võtta, aga hetkel oleme nõu ja jõuga abiks isale," kinnitas noorperemees Riho Laks. "Muuta võiks ainult seda, et kaasaegsemaks. Vähem käsitööd. Ei ole veel nii pikalt ette mõelnud," lisas ta.