Tallinna uued trammid lähevad maksma üle 71 miljoni euro

Tallinna linna investeeringute eelarvest selgub, et uute trammide soetamine läheb Tallinnale kokku maksma veidi üle 71 miljoni euro.

Tuleval aastal on aga linnaeelarves trammide ostmisega seotud vahendeid ette nähtud 1,2 miljoni euro ulatuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

AS-i Tallinna Linnatransport (TLT) trammihankes osales kolm pakkujat, kes soovivad tarnida kokku kuni 23 uut trammi. Lepingu loodab linn võitjaga sõlmida hiljemalt 2022. aasta alguses.

Hangitavad trammid on 27–34-meetri pikkused ja maksimaalselt 2,4 meetri laiused ning nende kõrgus rööbastest on kuni 3,85 meetrit. Uued trammid peavad sõitjate salongis olema vähemalt 70 protsendi ulatuses madalapõhjalised, et tagada trammide turvaline ja mugav kasutamine erivajadustega inimestele. Igas trammis peab olema vähemalt 50 istekohta ning sõiduk peab mahutama vähemalt 160 reisijat.

Praegu kuulub pealinna trammiparki 64 trammi.

Uute busside soetamine läheb linnatranspordile maksma 41,2 miljonit eurot ning kogu summa on seejuures planeeritud järgmisesse aastasse.