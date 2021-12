Nädalavahetus on karge, olulist lumelisa ei tule

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -10, paiguti ka -15 kraadi.

Hommik on Eesti põhjaservas pilvine ja sajab ka natuke lund, kuid lõuna pool on suurema sajuta ja seal võib näha ka selgemat taevast. Tuul on nõrk, vaid Soome lahe ääres on kirde- ja põhjatuul pisut tugevam ning õhutemperatuur on -3 kuni -9, selgema taeva all kuni -15 kraadi.

Ka päev jätkub pilves selgimistega ja kohati sajab lund. Tuul puhub muutliku suunaga 1 kuni 7, õhtupoolikul idakaarest 3 kuni 9, rannikualadel puhanguti 12 meetrit sekundis. Külma jagub ka päevasesse aega ning temperatuur on -3 kuni -8, mandri lõunaosas paiguti -10 kuni -15 kraadi.

Pühapäev jätkub talviselt ja pilvisus on muutlik, seega võib ka päikest näha. Esmaspäeval on oodata taaskord lumesadu, mis päeva jooksul raugeb ning suurema sajuta on ka päevad peale seda. Väljas valitsevad miinuskraadid, mis praegu ei näita taganemise märke.