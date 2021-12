Eesti suunas mullu teadus- ja arendustegevusse Euroopa keskmisest vähem

2020. aastal kulutasid Euroopa Liidu liikmesriigid teadus- ja arendustegevusele ligikaudu 311 miljardit eurot, ühe miljardi euro võrra vähem kui 2019. aastal, teatas Eurostat.

Teadus- ja arendustegevuse osakaal EL-i sisemajanduse koguproduktist oli mullu 2,3 protsenti, 0,1 protsendipunkti enam kui tunamullu. See kasv on Eurostati hinnangul aga tingitud COVID-19 pandeemia tõttu vähenenud SKP-st.

Ettevõtlussektor on jätkuvalt peamine sektor, kuhu teadus- ja arendustegevuseks mõeldud investeeringuid suunati, kokku 66 protsendi ulatuses. Järgnesid 22 protsendiga kõrgharidussektor ja 12 protsendiga valitsussektor.

Kõrgeim teadus- ja arendustegevuse intensiivsus registreeriti Belgias ja Rootsis, kus see moodustas 3,5 protsenti SKP-st. Järgnesid Austria ja Saksamaa, vastavalt 3,2 protsendi ja 3,1 protsendiga.

Skaala teises otsas oli kuues liikmesriigis teadus- ja arendustegevuse intensiivsus alla 1 protsendi. Kõige vähem kulutasid selleks 0,5 protsendiga Rumeenia ning 0,7 protsendiga Malta ja Läti.

Viimase kümne aasta jooksul on teadus- ja arendustegevusse suunatud kulutused tõusnud 24 liikmesriigis, kusjuures suurim kasv on 1,5 protsendipunktiga registreeritud Belgias. Enim on rahastust vähendanud aga Soome, kokku 0,8 protsendipunkti.