Paavst Franciscus Kreekas: Euroopas on liiga vähe solidaarsust põgenikega

Ehkki suurest skismast, ehk kristlaskonna lõhenemisest katoliku ja õigeusu kirikuks, on möödas juba peaaegu 1000 aastat, lõid vanad pinged Ateenas tänagi välja, kui üks õigeusu preester paavstile ütles, mis ta katoliku kiriku peast arvab.

"Ma ütlesin, et ta on ketser ja peab pattu kahetsema. Paavst on Kreekas vastuvõetamatu, kahetsegu pattu!" ütles õigeusu preester isa Ioannis Diotis.

Suhete parandamine õigeusu kirikuga on paavsti visiidi üks peamisi eesmärke. Kristlaskonna siseste suhete parandamine on katoliku kiriku jaoks prioriteet juba pikemat aega, ehkki kogu ülejäänud kristlaskond on katoliku kirikuga võrreldes õige pisike ja katoliku kirik võiks lubada endale ka luksust neist lihtsalt mööda vaadata.

Visiidi teine eesmärk on seista Kreeka katoliikliku kogukonna eest, sest katoliiklasi on Kreekas vaid protsendi jagu ning nad peavad õigeusklikus keskkonnas toime tulema.

Nagu paavst Franciscusele aga kombeks, võttis ta sõna ka üldisematel poliitilistel ja eetilistel teemadel. Eriti häiris teda Euroopa kasvav enesesse sulgumine ning tõrjuv hoiak mujalt maailmast tulevate hädaliste suhtes. Muret tundis kirikupea aga ka demokraatia üldise allakäigu pärast.

"Me ei saa murega märkamata jätta, kuidas tänapäeval ja mitte ainult Euroopas, on näha taganemist demokraatiast. Demokraatia nõuab kõigi osalust ja kaasalöömist, pidevalt, see nõuab rasket tööd ja kannatust. See on keeruline, kui autoritaarsuse eestkostev loomus ja populismi lihtsad vastused tunduvad ahvatlevamad," rääkis paavst Franciscus.

Pühapäeval sõidabki paavst Lesbose saarele, kuhu paljud üle Vahemere tulevad põgenikud esmalt saabuvad. Seal on ta korra juba käinud, pärast eelmist suurt põgenikekriisi 2016. aastal.