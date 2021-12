Lähipäevade ilm on külm ja tuuline

Pühapäeval kattus Põhja-Eesti korraliku lumevaibaga. Selle põhjus on jäävabas Soome lahes ja Läänemeres ning Põhja-Euroopa kohal tugevnevas külmas kõrgrõhkkonnas, mille Eesti poolses servas puhub mõõdukas tuul kirdest ning suunab merel tekkinud lumepilved mandrile.

Lumepilvede tootmine jätkub jäävaba vee kohal ka pühapäeval, lisaks tuleb kõrge serva mööda juurde külma. Samal ajal laieneb lõuna poolt üle Läänemere ja Baltimaade madalrõhuala, mis kahe rõhkkonna vahel pinget tekitab ning tuule puhanguliseks muudab.

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis muutliku pilvisusega. Kohati, peamiselt Põhja-Eestis sajab lund ja võib tuisata. Paiguti on udu. Tuul puhub idakaarest 2-9, rannikul idast ja kirdest iiliti 15-17 meetrit sekundis. Külma on -12 kuni -18, rannikul -4 kuni -11 kraadi.

Hommik on Eesti põhjaservas pilvine, kohati sajab lund. Mandri sisealadel ja ka Saaremaal on nii selget taevast kui pilvi ja ilm enamasti sajuta. Kirde- ja idatuul ulatub sisemaal 9, rannikul iiliti 15-17 meetrini sekundis. Külma on -11 kuni -18, pilvisema taeva all ja tuulele avatud rannikul kuni -10 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Lumesaju tõenäosus püsib suurim Põhja-Eestis. Idakaare tuul on sisealadel mõõdukas, rannikul puhanguline. Külma on -12 kuni -17, rannikul -5 kuni -11 kraadi.

Uus nädal algab külmalt ning kuna tuul puhub jätkuvalt kirdest, siis püsib ka lumesaju tõenäosus suurim just Eesti põhjapoolsel rannikul.

Ööl vastu esmaspäeva on külma -13 kuni -18 kraadi, mõnel pool kuni -22 kraadi, saarte rannikul on olukord leebem ning õhutemperatuur on -7 kuni -11 kraadi. Päevane õhutemperatuur jääb -12 ja -17 kraadi vahele, saarte rannikul on kohati poole soojem.

Teisipäev erineb selle poolest et tuul jääb nõrgemaks ning päev tuleb eelnevast mõne kraadi jagu pehmem. Kolmapäeval ja neljapäeval on sajuvõimalus väike. Miinuskraade on aga õhus küllaga.