Põhja-Eesti lumistel teedel on suur libeduseoht

Põhja-Eestis on teed lumised ja selle tõttu on suur libeduseoht.

Pühapäeva hommikul on muutliku pilvisusesega ilm ning kohati sajab lund ja võib tuisata. Saju tõenäousus on suurem põhjarannikul. Paiguti on udu.

Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, rannikul kirdetuul 7 kuni 12, puhanguti 15 kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -12 kuni -18, rannikul -4 kuni -10 kraadi.

Põhi- ja tugimaanteed on Põhja-Eestis valdavalt kaetud lumega ja sellest tingitud libeduseoht on suur.

Transpordiamet tuletab meelde, et valida tuleb teeoludele vastav sõidukiirus.