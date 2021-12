Rootsis Göteborgi lähedal süttis kaubalaev

Tulekahju puhkes laeval Almirante Storni laupäeva pärastlõunal, kustutustööd on jätkunud kogu öö vastu pühapäeva.

17-liikmeline meeskond on jäänud laeva. Kapten keeldub evakueerumisest ning ütles, et meeskond aitab tuld kustutada.

Tules on laeva vööriosas olev puidulast, mis on pakitud kilesse. See on muutnud kustutustööd keeruliseks.

Laev on ankrus Vinga saare lähedal.

"Põleng on sügaval lasti sees, selle kustutamine on tõeliselt raske," ütles Rootsi rannikuvalve esindaja Valdemar Lindekrantz.

Tema sõnul on suudetud tulekahju levikule piir panna ning see ei ole jõudnud kaptenisilla ja meeskonna ruumideni.

Lindekrantz ütles, et laeva ei tooda sadamasse enne, kui tulekahju on suudetud kustutada ja oht on kindlasti möödas. Rannikuvalve kopterid on valmis vajaduse korral meeskonda evakueerima.

Laevaliiklust jälgiva veebikülje Marine Traffic andmetel on Almirante Storni registreeritud Libeerias. Laev on umbes 180 meetrit pikk ja 28 meetrit lai. Laev võeti kasutusele 2012. aastal.