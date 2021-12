Politsei pidas kinni kaks Tallinnas tapmises kahtlustatavat

Reede hommikul sai politsei teate, et Tallinnas Nõmme terviserajal on leitud vägivallatunnustega surnukeha. Tegemist on 46-aastase naisega.

Politsei selgitas välja, et tapmisega on seotud kaks tema tuttavat ning laupäeva õhtul peeti 42-aastane mees ja 25-aastane naine kuriteos kahtlustatavatena kinni.

"Kogusime piisavalt infot ja tõendeid, et laupäeva õhtul kahtlustatavad kinni pidada. Menetlustoimingud on alles algusjärgus ja lähiajal annavad kahtlustatavad oma ütlused, mille järel selguvad ka nende täpsemad motiivid. Praeguse info kohaselt saame aga kinnitada, et tapmine oli raske tagajärg osapoolte vahel tekkinud tülile ning kahtlustatavad ja tapetud naine olid tuttavad," selgitas Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.

Prokuratuur kavatseb kahtlusalused vahistada.

Uurimist alustati paragrahv järgi, mis käsitleb tapmist (KarS § 113 lg 1). Tapmise eest on karistuseks ette nähtud kuue kuni 15-aastane vangistus.