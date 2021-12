Kaitseliit harjutas koos PPA-ga ebaseaduslike piiriületajate otsimist

Reede õhtust pühapäeva lõunani toimunud õppusel Orkaan osales 1100 inimest. Pühapäevases lõpulahingus harjutati Pärnu jõe sildade ja teede kaitsmist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmise aasta Orkaanil toimus ainult üksuste formeerimine, maastikule ei mindud.

"Tuleb meelde eelmise aasta Orkaan, mis kahjuks olukorra tõttu ära jäi. Üldiselt oleme saanud koguneda. Reeglid on ka meile kehtivad, teostame vajalikku kontrolli, kontrollime tervisetõendeid, vaktsineerituse olemasolu ja oleme saanud siiamaani õppused läbi viia," ütles kaitseliitlane, kapral Jaanus Metsnik.

Tänavu oli õppus seotud Tallinna õppusega Põhjatäht ja riigikantselei ümberpaigutamisega. Politseiga tehti koostööd 30-kilomeetrise piirilõigu ulatuses Ikla ja Mõisaküla vahel maastikul varjunud inimeste otsingul.

Lääne maakaitseringkonna ülem, kolonelleitnant Tõnu Miil.

"Piltlikult ta nii ongi, et ämm saadeti metsa. Aga tegelikult Kaitseliidus me oleme see õppus vägapalju kasutanud seda, et need vanemad mehed ja naised, kes ei jõua või soovi metsas käia, siis neid me kasutamegi vaatlusvõrgustikuna," ütles lääne maakaitseringkonna ülem, kolonelleitnant Tõnu Miil.

Õppuse korraldaja Lääne prefektuuris Maksim Korzin ütles, et stsenaariumi kohaselt sisenesid Eestisse illegaalsed isikud - orienteeruvalt 30-40 inimest.



"Õppus toimus laupäeval kell 11-17.00 ehk kuue tunninga kõik isikud olid kätte saadud," rääkis Korzin.

Orkaanil osales 100 politseinikku, abipolitseinikku ja vabatahtlikku.