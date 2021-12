Poliitikute arvates peab vaktsineerimine jääma vabatahtlikuks

43 protsenti on aga täiesti nõus või pigem nõus sellega, et vaktsineerimine tuleks muuta kohustuslikuks, selgus küsitlusest, mille tellis mittetulundusühing Ühiskonnauuringute Instituut. Valitsus on kinnitanud, et koroona vastu vaktsineerimine jääb Eestis vabatahtlikuks. Poliitikute arvamustest teeb ülevaate Uku Toom.