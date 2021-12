Haiglaravil on 240 koroonaga nakatunut

202 haiglaravi vajavat inimest on haiglas raskeloomulise Covid-19 tõttu, nendest omakorda 155 ehk 76,7 protsenti on vaktsineerimata ja 47 ehk 23,3 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Ööpäeva jooksul avati haiglates 14 uut haigusjuhtu.

Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest, mõlemad olid vaktsineerimata: 87-aastane naine ja 98-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1827 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 4240 testitulemust, millest 301 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 206 vaktsineerimata ja 95 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 839 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 191. Esmaspäeva hommiku seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 195 451 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 59,7 protsenti.

Põlva haiglas kaotati Covidi voodikohad

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht juht Urmas Sule ütles ERR-ile, et vaikne, kuid stabiilne haiglaravi vajaduse vähenemine jätkub ja loodetavasti ka alanud nädalal.

"Eeldused on selleks olemas. Kui vaadata regioone, siis on vaid üks maakond, Valgamaa, kus on üle 1000 haigestunu 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Mis teeb rõõmu, et ka lõuna regiooni haiglates haiglaravi vajadus vähenemas, esmaspäeva hommiku seisuga on lõuna regiooni haiglates 112, põhja regioonis 129 Covid-19 diagnoosiga patsienti," lausus Sule.

Covid-19 voodikohti pole algavast nädalast enam Põlva haiglas, ütles Sule. Teistes haiglates on Covid-kohad veel alles, eesmärk on need esmajoones kaotada väiksemates haiglates, mis on Covid-ist enamjaolt puutumata jäänud, lausus ta.

Kui kolmanda laine alguses vajas haiglaravi pigem suhteliselt noor inimene, siis praeguseks on haiglates olukord muutunud sarnaseks sellekevadise lainega, kui haiglaravil viibiva Covid-haige keskmine vanus oli napilt alla 70 aasta, lausus Sule.