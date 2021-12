WSJ: Hiina plaanib ehitada Lääne-Aafrikasse sõjaväebaasi

USA ametnikud keeldusid üksikasjalikult kirjeldamast salajasi luureandmeid. Siiski on USA võimud üha rohkem mures, et Hiina suurendab oma sõjalist kohalolekut Atlandi ookeanil, vahendas The Wall Street Journal.

USA riikliku julgeoleku nõuniku asetäitja Jon Finer külastas oktoobris Ekvatoriaal-Guineat. Ta tahtis veenda president Teodoro Obiang Nguema Mbasogot ja tema poega asepresident Teodoro Nguema Obiang Manguet, et nad ei laseks hiinlastel riiki sõjaväebaasi rajada.

"Oleme Ekvatoriaal-Guineale selgeks teinud, et võimalikud sammud, mis hõlmavad Hiina tegevust seal, tekitavad probleeme riiklikule julgeolekule," ütles Bideni administratsiooni kõrge ametnik ajalehele The Wall Street Journal.

USA ametniku sõnul tahavad hiinlased tugevdada oma kohalolekut Ekvatoriaal-Guinea Bata linnas. Seal asub juba Hiina ehitatud süvaveekaubasadam. Linn on maanteede kaudu ühendatud ka Aafrika sisemaaga.

"Hiina poolt kõige suurem sõjaline oht on mereväerajatis Aafrika Atlandi ookeani piirkonnas," ütles juba aprillis USA Aafrika väejuhatuse ülem kindral Stephen Townsend

Ekvatoriaal-Guineas elab 1,4 miljonit inimest. Riik saavutas iseseisvuse 1968. aastal. Obiang on riiki juhtinud juba 1979. aastast. Riigis asuvad ka märkimisväärsed naftavarud. Riigis tegutsevad ka USA suured naftafirmad.

Hiina aitab koolitada ja relvastada ka Ekvatoriaal-Guinea politseid.

Peking rajas oma esimese ülemere sõjaväebaasi 2017. aastal Ida-Aafrika rannikule Djiboutisse.

Hiina riigifirmad on viimase kahe aastakümne jooksul ehitanud Aafrikasse umbes sada kaubandussadamat.

USA luureagentuurid said sel kevadel teada, et Hiina ehitas Araabia Ühendemiraatides (AÜE) asuvas sadamas salaja sõjalist rajatist. AÜE on üks USA olulisemaid liitlasi Lähis-Ida regioonis. Väidetavalt tegutsesid hiinlased AÜE pealinna Abu Dhabi lähedal asuvas sadamas. Allikate teatel AÜE valitsus polnud kursis Hiina tegevusega, vahendas The Wall Street Journal.