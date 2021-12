Times: Harrise abilised lahkuvad karmi juhtimisstiili tõttu

Novembri lõpus lahkus Harrise meeskonnast tema pressijuht Symone Sanders. Novembris lahkus ka Harrise kommunikatsioonijuht Ashley Etienne, vahendas The Times.

Suvel lahkusid ametist kaks Harrise abilist, allikate teatel polnud abilised sarnaselt mitmete kolleegidega rahul asepresidendi meeskonna sisekliimaga.

Sanders kaitses veel suvel jõuliselt Harrise juhtimisstiili. Viis kuud hiljem lahkus ta ise ametist.

Meedias tekib üha rohkem küsimusi Harrise juhtimisstiili suhtes. Harrise tegevuse asepresidendina kiidab heaks ainult 28 protsenti ameeriklastest. Ta on üks kõige ebapopulaarsemaid asepresidente USA ajaloos.

Kriitikud väidavad, et töötajate kurnatus ja töölt lahkumine on tavaline Harrise karmi juhtimisstiili juures.

Gil Duran lahkus Harrise meeskonnast 2013. aastal, kui ta oli seal tööl olnud ainult viis kuud. "Jutud kaosest Harrise meeskonnas on tuttav neile, kes on jälginud tema tegevust Californias," kirjutas Duran ajalehes San Francisco Examiner. Harris oli enne asepresidendiks saamist California osariigi senaator.

Asepresidendil on poliitiliselt raske periood, sest teda süüdistatakse muu hulgas küündimatuses rändekriisiga tegelemisel ja meedia hinnangul on tal raskusi oma koha leidmisega Valges Majas.

Väidetavalt on Harris ja tema meeskond ka vihased, et Bideni administratsioon määras Harrise lahendama sisserändekriisi riigi lõunapiiril.

Meedia spekuleerib, et Harris plaanib kandideerida tulevikus presidendiks. USA president Joe Biden on 78-aastane. Biden väidab, et plaanib kandideerida uuesti. Kui Biden tagasi valitakse, siis ametist lahkudes oleks ta 86-aastane. Harris on 56-aastane.