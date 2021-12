Putin suundus Indiasse tippkohtumisele

New Delhis võttis Putini vastu India peaminister Narendra Modi.

Kahe riigijuhi kohtumise peateemad on kaubandus ja Afganistani halvenev olukord, mis ohustab regionaalset stabiilsust.

Eeldatavalt allkirjastavad kahe riigi liidrid mitu kaubandus- ja kaitsekoostöö lepet. Eelnevalt kohtusid India ja Venemaa kaitse- ja välisministrid.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles, et lepe õhukaitsesüsteemi S-400 müümiseks Indiale viiakse täide, vaatamata USA pingutustele müük nurjata.

"Meie partnerlus on väga eriline. See on unikaalne ja oleme teadlikud, et maailmas, kus geopoliitilised muutused on kiired, on meie partnerlus olnud kindel ja tugev. Tahaksin ka ära märkida, et oleme väga rahul kahepoolsete suhete ja koostöö tasemega," ütles India välisminister Urahmanyam Jaishankar.

India-Vene tippkohtumine toimub 21. korda.