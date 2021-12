Mitmel pool Eestis tähistati Soome iseseisvuspäeva

Tartu Raekoja kellad mängisid keskpäeval Jean Sibeliuse "Finlandiat", teatades sellega Soome Vabariigi 104. aastapäevast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tähtpäeva puhul tuli Raekoja platsile kokku sadakond inimest, kes üheskoos Soome rahvushümni laulsid ja pärast jenkat tantsisid.

Tartul on Soomes kolm sõpruslinna - Hämeenlinna, Turu ja Tampere. Soome aukonsul Tartus Verni Loodmaa meenutas oma kõnes, et järgmiseks aastaks on Tampere ja Tartu sõprussidemed kestnud lausa 30 aastat.

Soome instituudi programmijuht Heidi Iivari esitas publikule kakskeelsest kogumikust luulet ning kirjanik ja tõlkija Maimu Berg ütles, et Tartu vaimus on osake ka Soome vaimsust ja kultuuri.

Pärnus tähistati Soome iseseisvuspäeva Vaasa pargis, kus heisati Soome riigilipp ja kõlas Soome hümn.

Pärnul ja Soomel on pikaajalised suhted. Pärnu on üks soomlaste lemmikkohti Eestis, kus tegutseb hulk Soome ettevõtteid, paljudel soomlastel on suvepealinnas kinnisvara.

Äsja oma kümnendat tegevusaastat tähistanud Pärnu Soome seltsil on ligi 500 liiget, kellest paljud elavad püsivalt Pärnus.

Vaasa auks nimetatud park on samuti hea näide Vaasa ja Pärnu pika ajalooga sõprussuhetest, mis algasid juba aastal 1956.