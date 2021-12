Viru jalaväepataljon tähistas 104. sünnipäeva paraadiga

Soomukite osalusel paraad toimus paarikümnekraadises pakases, mistõttu ei saanud kaasa teha orkester, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva Viru pataljoni eelkäijaks loetakse 4. jalaväepolku, mis loodi 6. detsembril 1917. aastal.

Viru pataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga avaldas lootust, et ajaga areneb kaitsevägi aina rohkem suunas, kus suureneb iga üksiksõduri panus.

"Areng toimub selles suunas, et iga sõduri omavastutus ja iseseisvus suureneb. Ma siiralt loodan, et aeg, kus keegi ütles, et "sina ei tohi mõelda, sina pead ainult käsku täitma", on pöördumatult möödas. See on see suund, kuhu me liigume, et iga sõdur teab, mille jaoks ta on ja mis ta ülesanne on," kõneles Luga.