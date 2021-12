Auvere elektrijaam hakkab taas tööle järgmisel nädalal

Narva elektrijaamad on praegu elektriturul ligi 1000 megavatiga ja lisaks kaetakse Narva linna kaugküttevajadust, mis on 25 miinuskraadiga üle 160 megavati. Selleks, et nõudlust katta on tööle pandud kõik saadaolevad energiaplokid.

"Meil on plokkidest töös täna kõik peale Auvere. Tõsi, üks Balti jaama katel on paar päeva praegu väljas, aga ta on juba neljapäevast tagasi. Nii et Auveres me lõpetame praegu nii remonti kui moderniseerimist, järgmise nädala keskpaigast on ta ka turul, aga täna tõenäoliselt rohkem turule ka ei mahuks. Eesti ja Läti vahel, Rootsi ja Leedu vahel, Poola ja Leedu vahel on ülekandevõimsuse piirangud. Me oleme üks energiaturg, üks regioon, nii et Auvere antud kontekstis Eesti turuhinda ei mõjuta," rääkis AS Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola.

Täiendavat võimsust, et 1000 megavatiga turul olla, annavad Narva elektrijaamade vanad energiaplokid. Neid on neli ja nende tööshoidmiseks on vaja CO2 kvoote osta, kuid lisakulu katab kõrge elektrihind.

"Täna on ju kõigi aegade rekord ja tegelikult me tunneme lausa klientidele kaasa. Ega see, et need turuhinnad selliselt kõiguvad, see ei ole klientidele samamoodi hea, nii kui meile, tootjatele, kui elektrienergia hind on nii prognoosimatu - ka meil on ennast raske majandada. Nii et see ei ole hea ei tootjatele ega klientidele ja see olukord ei ole normaalne," rääkis Vainola.

Võrreldes eelmise aastaga on Narva elektrijaamad tootnud elektrit kolmandiku võrra rohkem. Samas kasvas tänu puidujäätmete ja uttegaasi kasutamisele CO2 heitmete hulk vaid 15 protsendi võrra.