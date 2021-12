Ekspert: miks on praegu nii palju elektrijaamu turult väljas?

Elektrihinna on praegu kõrgeks ajanud see, et nii palju tootmisvõimsusi on kasutusest väljas ning selline olukord näitab planeerimise probleeme, rääkis ettevõtte Gridio kaasasutaja Konrad Hanschmidt esmaspäeval "Ringvaates".

"Lühiajaliselt on oluline planeerimise küsimus – kuidas on detsembrikuus nii palju jaamu turult välja läinud, kas seda oleks võinud kuidagi vältida ja kuidas me saaksime seda kindlasti vältida jaanuaris-veebruaris?" ütles Hanschmidt.

Tema sõnul ei ole praegu veel päris selge, miks elektri hind hetkel nii kõrge on. "Aga näeme, et palju elektrijaamu on rivist väljas, Baltikumis on terve Eesti tarbimise jagu jaamu rivist väljas ning ühel või teisel põhjusel on probleeme nii Poolas kui ka Skandinaavias. Nüüd on väga oluline näha, kas need elektrijaamad suudetakse tagasi tööle panna selleks, et saaksime odavamat elektrit," rääkis Hanschmidt.

Tema selgituste kohaselt saab elektri hind praegu järsult tõusta, kuna süsteem on praegu väga pinges ja ka paariprotsendine tarbimise tõus võib hinda 30-40 protsenti tõsta, kuna praegu on turul elektrijaamu puudu. "Nii saavadki üksikud elektrijaamad turule öelda, et kui tahate, et ma ennast tööle panen, tahan ma saada hinda 1000 eurot MWh eest," selgitas ta.

"Ja kui alternatiive ei ole, siis me peame seda hinda maksma, sest muidu ei jää tuled põlema. See, et keegi võtab 1000 eurot MWh eest elektri tootmise eest, ei ole normaalne. Hind võiks olla maksimaalselt 200-300, vaadates kütuse hindu," rääkis ekspert. "Ilmselgelt ei ole 1000 eurot MWh kohta jätkusuutlik hind," rõhutas Hanschmidt.

Olulised hinnamõjurid on ka tuuleenergia tootmine ja õhutemperatuur. "Üldiselt on meie piirkonnas jaanuaris tuul natuke vaiksem kui see on tavaliselt, aga teiselt poolt võib sel ajal temperatuur langeda," selgitas Hanschmidt. "Aga kui vaadata elektri tootmise poolt, siis Eestisse ei ole ehitatud uusi elektrijaamu ja isegi mitte tuulikuid juba mitu-mitu aastat – meil on puudus elektrijaamadest. Kui meil oleks konkurentsi, siis ei saaks mõni jaam küsida 1000-eurost hinda," tõdes ta.

Hanschmidt selgitas ka, et elektri hind muutub igal tunnil. Iga päev on elektri oksjonid, kus pannakse [järgmise päeva] elektri hind paika. "Ja juba viimased viis kuud me oleme näinud, et tõusnud on just hommikused ja õhtused tiputunnid. See 1000 eurot MWh on just hommikul kell kaheksa ja ka õhtul tõuseb hind sinna päris lähedale. Samas öösel kukuvad elektrihinnad tihti 70-80 protsenti," rääkis ta.

Seetõttu näitabki tema ettevõtte veebisait elektrikell.ee, millal oleks mõttekas oma tarbimist võimaluse korral madalama hinnaga perioodi nihutada - näiteks, mitme tunni pärast oma nõudepesumasin õhtul käima panna.

"Mida vähem tiputundidel elektrit tarbida, seda enam hind alla tuleb – see on tarbijapoolne võimalus seda mõjutada," märkis Hanschmidt.