Ilm püsib karge

Eesti ilm on talvselt karge vähemalt reedeni, seejärel on oodata muutust.

Teisipäeva öö tuleb Eestis muutliku pilvisusega. Lund sajab peamiselt põhjarannikul. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Külma on 17 kuni 25, kohati kuni 27 kraadi, rannikualadel 8 kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on peamiselt põhjarannikul kohati kerge lumega. Tuul on muutlik ja nõrk. Külma on 17 kuni 25 kraadi, kohati enamgi. Tannikul on õhutemperatuur -9 kuni -15 kraadi juures.

Päev on muutliku pilvisusega. Kohati sajab lund, saju tõenäosus on suurem Põhja-Eestis. Tuul on Lääne-Eestis nõrk ja muutliku suunaga, Ida-Eestis puhub läänekaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis, põhjarannikul ulatub aeg-ajalt põhjakaare tuul iiliti 11 kuni 13 meetrini sekundis. Külma on 9 kuni 16, saarte rannikul kohati 5 kraadi.

Kolmapäev on kohati kerge lumega, tuul on mandril rahulik, saartel pöördub päeval kagusse ja läheb veidi tugevamaks. Neljapäeval on sajuvõimalus väike, tuul tugevneb saartel veel. Õhk püsib külm ning öised miinimumid langevad -15 kraadist madalamale, kohati ka -20 kraadist madalamale, ka päevamaksimumid jäävad -10 kraadist madalamale. Saartel läheb õhk järk-järgult pehmemaks.

Reede päeval saabub edelast lumesadu ning kuna tuul tugevneb, siis on oodata tuisuilma. Reede öö on külm, edaspidi miinuskraadid vähenevad. Laupäeva öö on sajune ja tuisune, päeval võib minna lääne pool ka sulale.