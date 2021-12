President Karis kõneleb New Yorgis ÜRO julgeolekunõukogu istungil

President Alar Karis on teisipäevast reedeni töövisiidil Ameerika Ühendriikides New Yorgis, et kõneleda julgeolekunõukogu detsembrikuu eesistuja Nigeri korraldatud ÜRO julgeolekunõukogu kõrgetasemelisel istungil rahust ja julgeolekust kliimamuutuste kontekstis.

Istungit juhatab Nigeri president Mohamed Bazoum ning seal osaleb ka ÜRO peasekretär Antonio Guterres, teatas presidendi kantselei.

"Eesti kaks aastat ÜRO julgeolekunõukogus on peagi läbi saamas. See aeg on andnud Eestile ja meie diplomaatidele hindamatuid võimalusi tõsta Eesti nähtavust, vahetu kogemuse tegutseda maailma diplomaatia keskmes. Oleme saavutanud kandideerides seatud eesmärgid, näiteks oleme esimesena toonud küberjulgeoleku teema ÜRO julgeolekunõukogu lauale. Seetõttu on tähtis, et näitame riigipea kohalolekuga sellel kõrgetasemel istungil, et peame endale võetud kohustusi lõpuni olulisteks," lausus presidendi välisnõunik Celia Kuningas-Saagpakk.

Riigipea kohtub New Yorgis ÜRO Peasekretäri Antonio Guterrese, ÜRO peaassamblee presidendi Abdulla Shahidi ning Nigeri president Mohamed Bazoumiga. Samuti kõneleb president Karis ÜRO hädaabi keskfondi (CERF) konverentsil humanitaarkriiside lahendamisest ning kohtub Eesti kogukonnaga.

President Karis jõuab Eestisse tagasi reede õhtul.