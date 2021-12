Elron taastab pühapäevast tavapärase rongiliikluse

"Meil on väga hea meel, et raudtee remonttööd on selleks korraks lõppenud ning saame oma kliente jälle tavapäraselt teenindada," rääkis Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. "Alates pühapäevast ei ole sõitjatel enam vaja ühelgi reisil kasutada asendusbusse, liiklusgraafik tiheneb ning sõiduajad muutuvad jälle kiiremaks."

Tallinna ja Keila vahel hakkab sõitma üle 40 rongi päevas, Raplasse 17 ja Tartusse kümme korda päevas.

"Et pakkuda sõitjatele mugavamaid sõidutingimusi ka kõige suurema nõudlusega aegadel, on nii Tallinna-Tartu kui ka Tallinna-Narva liinil reedeti ja pühapäeviti sõiduplaan tihedam," tõi Kongo välja muudatuse, mis uue sõiduplaaniga kaasneb.

Kongo sõnul on Elroni eesmärk pakkuda kiireid ühendusi ja lühikesi sõiduaegu. Ülemistelt on võimalik Tartusse jõuda umbes tunni ja kolmveerandiga ning Narva kahe tunniga.

"See on kindlasti hea põhjus autosõidust loobumiseks," arvas Kongo.