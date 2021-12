Indoneesia vulkaanipurske ohvrite arv tõusis 34-ni

Indoneesia suurima asustustihedusega Jaava saare kõrgeim vulkaan hakkas laupäeval paduvihmade järel ootamatult purskama ning paiskas tuhapilvi enam kui 12 000 meetri kõrgusele.

Purske järel sadas tänavaile kuuma muda ja tuhka, mis neelas kodusid ja sõidukeid ning sundis paanikas inimesed piirkonnast pagema.

Katastroofiameti pressiesindaja sõnul on viimaste andmete järgi surnud 34 inimest ja veel 17 on kadunud. Piirkonnast on evakueeritud umbes 3700 inimest.

Päästjad on alates nädalavahetusest tegutsenud ohtlikes oludes, otsides ellujäänuid ja surnukehi vulkaaniheitmete, varisenud hoonete ja hävinud sõidukite seest.

Semeru on alates laupäevast aktiivne püsinud, teisipäeval leidis aset kolm väiksemat purset, mis paiskasid õhku umbes kilomeetrise tuhapilve.