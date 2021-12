Kell 20 "UV faktor": sõim, alandus ja ahistamine spordis kulisside taga

Pole sporti ilma tugevate emotsioonideta. Võidurõõmu ja ilusate hetkede kõrval pakkus spordimaailm Eesti ühiskonnale terve aasta jooksul teravaid ahistamisskandaale. Noore jalgpalluri avalik pihtimus selle aasta märtsikuus treeneri käitumisest lasi paisu tagant avalikkuse ette lugusid pea igal nädalal. Värskeim neist ähvardab aga väidetava ohvri enda kohtusse viia.

Soomes tehtud uuringu järgi on 26 protsenti võistlussportlastest kogenud seksuaalset väärkohtlemist. Kiusavad ja alandavad nii kaassportlased kui ka treenerid. Kuigi Eestis on see valdkond põhjalikumalt uurimata, ei ole ekspertide sõnul põhjust arvata, et statistika meil palju erineks.

Spordis peetakse väärkohtlemist sagedaseks mitme riskiteguri tõttu: sagedasem füüsiline kontakt, suurem valu- ja vigastustaluvus, autoritaarsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ja treenerite vahel, sobimatu seksuaalkäitumine, jagatud riietus- ja duširuumid jne.

Mis on meie komberuumis mäda? Või julgeme neil teemadel alles nüüd avalikult rääkida? Kuidas teha sporti nii, et vaimseid traumasid ja väärkohtlemist ei oleks?

Saade "UV faktor" algab ETV-s kell 20. Saate meeskond ootab vaatajate arvamusi ja küsimusi aadressil uvfaktor@err.ee.