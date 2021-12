Ülle Madise jätkamist toetavad nii koalitsioon kui ka opositsioon

Teisipäeval on riigikogu põhiseaduskomisjonis arutluse all Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine teiseks ametiajaks. Komisjoni liikmed ootavad, et Madise pälvib ka riigikogu toetuse.

Madise jätkamise sobivuse üle asub riigikogu hääletama 14. detsembril.

EKRE saadik ja põhiseaduskomisjoni liige Paul Puustusmaa ütles ERR-ile, et temale isiklikult Ülle Madise väga meeldib, sest tegu on targa ja erudeeritud inimesega. Ehkki ta ei osanud kommenteerida oma erakonnakaaslaste seisukohti, on ta seda meelt, et Madise leiab riigikogus toetuse.

Ka teine opositsioonisaadik ja komisjoni liige isamaalane Urmas Reinsalu ütles, et riigikogus toetab ülekaalukas enamus Ülle Madise jätkamist õiguskantslerina. Ta ei osanud välja tuua põhjusi, miks ei peaks Madise jätkamist toetama ning ei osanud ka nimetada ka saadikuid, kes võiksid tema vastu olla.

"Loogika on selline, et oleme väga sügavas ja intensiivses kriisis," tõi Reinsalu välja, et Madise mängib olulist rolli inimeste põhiseaduslike õiguste kaitsel, "Praegu ei ole mõistlik hobuseid vahetada."

Ka Reformierakond toetab Madise nimetamist teiseks ametiajaks.

"Ülle Madise professionaalsus, sõnakasutus ja empaatiavõime on eeskujuks nii poliitikutele, ajakirjanikele kui kogu rahvale, mistõttu pole vähimatki kahtlust tema sobivuses vastutusrikkale õiguskantsleri ametikohale. Seitse aastat on seda veenvalt tõestanud," lisas riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi.

President Alar Karis leidis oma ettepanekus, et viimased seitse aastat õiguskantsleri ametit kandnud Ülle Madise on tugeva akadeemilise tausta ja pikaaegse riigihalduse kogemusega jurist.

"Ta on tegelenud põhiseaduslikkuse järelevalve ja põhiõiguste kaitse probleemidega ning on järjekindlalt juhtinud tähelepanu vajadusele hinnata õiguste piiramise proportsionaalsust. Ta on seisnud selle eest, et riigivõimu tarvitamine oleks ka kriisi ajal kooskõlas põhiseadusega," leidis Karis.

Ülle Madise esimene seitse aastat kestnud ametiaeg lõpeb algava aasta 30. märtsil.