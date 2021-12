Hinnatõus kiireneb analüütikute hinnangul detsembris veelgi

Järgnevate kuude inflatsioon kiireneb ning inflatsioonimäär või tõusta kahekohaliseks, ütles Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

"Esimene kvartal paremal juhul on veidi mõõdukam kui (selle aasta) neljas, aga põhimõtteliselt neljas ja esimene kvartal on väga kõrged ja sealt edasi hakkab inflatsiooni tempo aeglustuma. Järgmise aasta teine pool on see, kus inflatsioon võiks jääda kolmest (protsendist) allapoole," lausus Palm.

Inflatsioonitempo on olnud kiirem ja kõrgem, kui esialgu prognoositi, ütles Palm. Kõrge inflatsiooni tõttu jääb järgmisel aastal hinnatõus praegusega võrreldes väiksemaks ja ka majanduskasvu tuleb allapoole korrigeerida.

"Inflatsioon jahutab majandust kahtlemata. Kui küttekulude osakaal on kõrge, transpordikulude osakaal kõrge, siis see lõikab selgelt elanike ostujõudu. Mis tähendab, et tarbimine saab olema aeglasem ja majanduskasv aeglasem. Kui me ootasime neljaprotsendist majanduskasvu, siis me järgmine prognoos tuleb kolmega," lausus Palm.

Ka euroalal on hinnakasv jõudnud umbes viie protsendi juurde. Euroopa keskpank on praegu seisukohal, et pandeemia tõttu käib üleminekuperiood, mille ajal võib inflatsioonimäär olla kaheprotsendisest eesmärgist mõõdukalt kõrgem. Eesti Panga hinnangul pole seetõttu põhjust intresse muuta.

"Rahapoliitilisi otsuseid ei tehta lähikuid silmas pidades, vaid kaugema ajahorisondi ning euroala kohta tervikuna. Praegused prognoosid näitavad, et hinnakasv on ajutine, hinnakasv aeglustub ja seetõttu senine rahapoliitiline kurss on hetkel asjakohane," ütles Eesi Panga analüütik Rasmus Kattai.