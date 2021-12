ERR USA-s: Ühendriike pole suur energiakriis nii jõuliselt tabanud

USA ei seisa silmitsi samasuguse energiakriisiga nagu Euroopa, kuid on vaatamata sellele saanud tõsise õppetunni taastuvenergiale üleminekus – nii leiavad energiaeksperdid. Nende hinnangul on praegu oluline ärgitada maagaasiettevõtteid uutesse projektidesse investeerima, et hoida energiaturgu mitmekesisena.

Samal ajal kui Euroopasse on saabunud krõbedad miinuskraadid, naudivad ameeriklased oodatust soojemat talveilma. Seetõttu kukkusid möödunud nädalal USA maagaasi pikaajaliste lepingute hinnad viis protsenti.

"Meie riigi maagaasivarud on nüüd tavapärase piires. Me oleme vaid natuke maas varude viie aasta keskmisest, nii et seni on kõik hästi. Me oleme endiselt mures Euroopa pärast," ütles energeetikaekspert John Kilduff.

Kilduffi sõnul peaks USA tänavusest kriisist õppima ja kindlustama, et riigi energiaallikad oleksid mitmekesised. Samas on selge, et taastuvenergia osakaal on aina suurenemas, sest valitsus soovib süsinikuneutraalsuse saavutada 2050. aastaks.

Energeetikaekspert James Henderson rõhutas, et mida rohkem liigutakse taastuvenergia poole, seda enam kasutatakse maagaasi tagavaravariandina. See aga ei kesta igavesti.

"Üks probleem, millega silmitsi seisame, on leida õige tasakaal stiimulite vahel, mida maagaasitootjatele ja elektrijaamadele pakutakse, et nad teeksid investeeringuid ja oleksid praegu turul olemas, kui me neid vajame. Ilmselgelt on nad mures, et pikemas vaates ei ole neid vaja, sest lähme täielikult üle taastuvenergiale," lausus Henderson.

USA valitsus on pannud suure lootuse vesinikule, mille tootmistehnoloogia arendamiseks plaanitakse lähiajal kulutada pea kümme miljardit dollarit. Energiaringkondades nimetatakse vesinikku järgmise põlvkonna kütuseks, mida saab kasutada nii autode tankimiseks kui ka elektri tootmiseks. Probleem on aga selles, et vesiniku saamiseks kulub palju energiat, mis tähendab, et seda ei toodeta puhtalt või on see liiga kallis. Lisaks puudub praegu vajalik taristu.

"Me räägime kütusetaristu loomisest, sadamate renoveerimisest, elektri ülekandevõrkude ehitamisest. Meil ei ole praegu seda taristut," ütles energeetikaekspert Julio Friedmann

Friedmann lisas, et üleminekuperioodil on kõige olulisem energia varustuskindluse tagamine.