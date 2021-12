Ka kolmapäeval on veel korralikud külmakraadid

Kolmapäeval on miinuskraadid veel tuntavad, sest Balti riikide kohal õhurõhk tõuseb ja kõrgrõhuala tugevneb. Öösel võib olla üksikuid lumehooge, kuid päev tuleb suurema sajuta ning sisemaal langeb temperatuur kohati -20 kraadini ja päeval jäävad termomeetrinäidud laialdaselt -15 kraadi lähistele.

Ööl vastu kolmapäeva on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab kerget lund. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhutemperatuur on -12 kuni -21, saartel ja rannikualadel -6 kuni -11 kraadi.

Hommikul võime kogeda nii selgemat taevast kui ka pilvi, aga suuremat sadu neist ei tule. Tuul puhub rahulikult ja õhutemperatuur on -12 kuni -17, saartel ja rannikul -4 kuni -10 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab kerget lund. Tuul on jätkuvalt nõrk, kuid õhtul natuke tugevneb. Õhutemperatuur on -7 kuni -15, saartel ja läänerannikul kohati -3 kuni -6 kraadi.

Suurem sadu jõuab meieni reedel ning kestab väikeste vahedega pühapäevani. Sadu tuleb alla lisaks lumele kohati ka lörtsina, kuna õhutemperatuur tõuseb ja jõuab pühapäeval plusspoolele ja sarnast külma ei tohiks see aasta enam tagasi tulla.