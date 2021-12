FT: demograafilise kriisi tõttu väheneb Hiinas ka uute abielude sõlmimine

Hiinat räsib demograafiline kriis, kuna riigis on mehi tunduvalt rohkem kui naisi. Ametlikel andmetel sõlmiti Hiinas 2021. aasta kolmandas kvartalis 5,9 miljonit abielu, mis on viimase 13 aasta väikseim arv.

Hiina kompartei proovib regulatsioonidega suurendada riigis sündimust. Võimud vähendavad ka pulmade kulusid. Ühiskond vananeb aga üha kiiremas tempos, vahendas Financial Times.

Rahvastiku vananemine vähendab ka Hiina majanduse konkurentsivõimet. Ametlikel andmetel kasvab Hiina rahvaarv viimaste aastakümnete aeglasemas tempos.

Kompartei käivitas aprillis meetmed, et muuta abiellumine taskukohasemaks 29 linnas, et vähendada abielu registreerimise kulusid.

"Abielude arvu vähenemine mõjutab sündimust ning omakorda majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Loodame luua tingimusi, et sobivas vanuses inimesed saaksid rohkem abielluda," ütles Hiina tsiviilasjade kõrge ametnik Yang Zongtao.

"Maapiirkondade kihlumise kingituste hind tõusis viimase seitsme aasta jooksul vähemalt 50 protsenti. Kihlumise kingid sisaldavad pruudi kaasavara ja raha uue eluaseme ostmiseks. Kingituste keskmine hind on nüüd umbes 47 000 dollarit, see on kuus korda suurem keskmise leibkonna aastasest sissetulekust," näitas Jiaotongi ülikooli hiljutine uuring.

"Olukord läheb ainult hullemaks," ütles uuringu autor Wang Xiangyang.